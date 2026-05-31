Европейский союз повторяет путь Римской империи в период ее упадка. Таким мнением поделился премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете Financial Times (FT).

«ЕС сейчас, вероятно, находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования», – приводит издание его слова.

Бабиш также подверг критике политику Брюсселя в сфере декарбонизации, заявив, что такие меры подрывают европейскую экономику и ведут ее к ухудшению положения.

Кроме того, он отметил, что его правительство вынуждено работать над сокращением бюджетного дефицита, оставшегося после кабинета его предшественника. Проект оборонного бюджета на 2026 год предусматривает уровень в 2,1% ВВП, однако включает строительство автомагистрали, которая, вероятно, не будет засчитана как оборонные расходы в соответствии со стандартами НАТО. Премьер также признал, что Чехия окажется среди немногих стран альянса, не выполнивших целевой показатель.