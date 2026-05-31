Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел медицинский тест на когнитивные способности.

«Результаты моего медицинского обследования, проведенного в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что мне предоставленного, были чрезвычайно хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается «выдающимся интеллектом», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он указал, что это его четвертый подобный тест, который он сдал на отлично. «Очень редко кто-то получает высший балл, а особенно четыре раза подряд», – добавил американский лидер.