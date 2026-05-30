Зампред председателя Госдумы Владислав Даванков в Telegram-канале призвал лишить телеканал «Соловьев Live» госфинансирования.

Депутат признался, что не понимает зачем и для кого вещает данное СМИ.

Вице-спикер не согласился с позицией ведущего канала Сергея Карнаухова, который считает нормальным, когда муж приходит с СВО и бьет жену.

«Карнаухов, видимо, считает домашнее насилие нормальным. И мне противно от того, что такие люди получают трибуну на канале, который живет за счет госфинансирования», — заявил вице-спикер Госдумы.