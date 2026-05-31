США готовы вновь прибегнуть к военным мерам в отношении Ирана в случае провала переговоров по соглашению. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я никуда не тороплюсь. Я бы хотел сказать, что тороплюсь, потому что (в случае заключения сделки) цены на бензин упадут, но если поторопиться, не удастся заключить хорошую сделку», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента США, Вашингтон либо достигнет с Тегераном «отличной сделки», либо вопрос будет решен «военным путем». Вместе с тем он отметил, что «предпочел бы сделку».

Американский лидер также сообщил, что в ходе переговорного процесса Иран согласился отказаться от разработки и приобретения ядерного оружия. Кроме того, он выразил мнение, что после подписания потенциального соглашения Ормузский пролив может быть открыт.

При этом глава Белого дома признал, что переговоры продвигаются не так быстро, как хотелось бы. «Они жесткие переговорщики. На это уходит много времени», – сказал он в интервью.