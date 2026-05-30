Правительство Грузии впервые открыло в Тбилиси винное хранилище с коллекцией примерно на 40 000 редких французских и грузинских бутылок, некогда принадлежавшей Иосифу Сталину. Часть из них планируют выставить на аукцион.

Коллекция хранится в полутемном склепе, часть бутылок датируется началом 19 века.

Вырученные с аукциона средства Грузия планирует направить на открытие школы винодельческого образования.

Над проектом вместе с Министерством сельского хозяйства страны работал владелец компании Gilauri Wines Ираклий Гилаури. По его словам, аукцион поможет «попасть в список коллекционеров Грузии».

В коллекцию входят вина из самых известных имений Бордо, ранее принадлежавших русскому царю Александру III и его сыну Николаю II.

Советская власть конфисковала императорскую коллекцию Романовых после революции 1917 года, и Сталин стал ее хранителем, постепенно добавляя любимые грузинские сорта.