Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане в связи с предстоящими выборами, при этом страну на Евразийском экономическом форуме будет представлять вице-премьер, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в преддверии поездки.

«От Армении (на Евразийском экономическом форуме – ред.) будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет», – сообщил Ушаков.

Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин неоднократно обозначал отношение РФ к планам Армении вступить в ЕС и подчеркивал, что членство в двух объединениях невозможно.

По словам Ушакова, подобное стремление Еревана «не может не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза». Он сообщил, что возможные последствия выхода Армении из ЕАЭС будут обсуждаться на заседании Высшего евразийского экономического совета в узком составе.

При этом помощник Путина указал, что просто так исключить страну из союза невозможно. «Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество», – добавил он.