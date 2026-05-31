В Турции установившаяся жара может привести к обновлению многолетних температурных рекордов. Об этом РИА Новости заявил метеоролог Ихсан Юртташ.

По его словам, летом этого года температура в Турции, как ожидается, будет превышать климатическую норму практически на всей территории страны. В отдельных регионах показатели могут приблизиться к рекордным значениям и даже превысить их.

Юртташ указал, что в летний период столбики термометров способны подниматься до 40 градусов, при этом близость морских акваторий будет усиливать ощущение влажности.

Жаркая погода ожидается и на побережье Эгейского моря, включая районы Мармариса, Бодрума и Кушадасы. По оценке специалиста, число дней с экстремально высокой температурой этим летом может превысить средние многолетние показатели.

Туристам рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, соблюдать питьевой режим и следить за предупреждениями местных метеослужб.