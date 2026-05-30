После двух смертельных случаев, связанных с пластическими операциями, в Казахстане начались внеплановые проверки частных клиник. Трагедии произошли в Актау и Алматы.

В Актау после липосакции подбородка скончался 49-летний Ербол Айтуов. По предварительным данным, после введения анестезии у мужчины произошел инсульт, после чего он впал в кому и спустя месяц умер, не приходя в сознание. Родственники считают, что причиной могли стать ошибки врачей.

Еще один случай произошел в Алматы, где во время пластической операции умерла блогер Сауле Базархан. Семья погибшей заявляет, что клиника своевременно не сообщила о критическом состоянии пациентки. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

В Министерство здравоохранения Казахстана сообщили, что проверки уже проводятся в обеих клиниках. Специалисты изучают лицензии, оборудование и качество оказанных медицинских услуг с привлечением независимых экспертов.

После трагедий власти рассматривают возможность масштабной проверки всех клиник пластической хирургии в стране. Сейчас лицензии на такие услуги имеют 295 медицинских организаций. Также обсуждается ужесточение правил лицензирования, включая обязательное обновление лицензий каждые пять лет.