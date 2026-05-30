Армения приняла содержание письма России о возможном подорожании газа к сведению, нормальные рабочие отношения по поставкам газа между странами сохраняются, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, передает News.am.

«Мы на постоянной связи с нашими партнерами, рабочие отношения нормальные, содержание письма мы приняли к сведению, продолжаем работать», — сказал он.

Министр добавил, что содержание письма из Москвы «не совсем такое, как представляется в прессе». По его словам, в СМИ информация подается «значительно острее» и это, по версии Худатяна, делается оппозиционными кругами, которые рассчитывают таким образом добиться успеха на выборах в Армении, которые пройдут 7 июня.

Худатян также отметил, что первым письмо получил армянский МИД и раскрывать его содержание раньше внешнеполитического ведомства он считает некорректным — там сообщат подробности, если сочтут нужным.