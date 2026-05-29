Инцидент с падением БПЛА в городе Галац был заранее спланирован. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Румынии Владимир Липаев, который был вызван в МИД страны, где его проинформировали о решении закрыть генеральное консульство РФ в Констанце и объявить генконсула персоной нон грата.

«Инцидент с дроном в Галаце имеет не случайный характер, а является заранее спланированной акцией, — сказал дипломат. — При этом объявленные сегодня меры против российской консульской миссии, скорее всего, были разработаны заранее и только ждали своего часа. Особой неожиданностью они для нас, конечно, не стали. Ответные шаги с нашей стороны, несомненно, последуют, за подобные безответственные решения так или иначе надо расплачиваться».

По его словам, «все указывает на то, что в действительности имела место очередная постановочная провокация» киевского руководства, которое «всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией».

Кроме того, отвечая на вопрос RT, Липаев отметил, что «залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён».

«Удары-то наносились не по объектам вблизи румынской границы, а по Одесской области. Они были очень далеко от румынской границы», — отметил он.