На платформе Polymarket начали принимать ставки на исход парламентских выборов в Армении. Согласно опубликованным данным, участники рынка считают главным фаворитом правящую партию «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном.

На момент публикации вероятность победы партии Пашиняна оценивается в 92%. Второе место занимает оппозиционная сила «Сильная Армения» с 8%. Шансы других участников, включая «Альянс Армения» и «Процветающая Армения», оцениваются менее чем в 1%.

Общий объем ставок на рынке уже превысил 360 тысяч долларов. Пользователи платформы могут покупать прогнозы как на победу конкретной партии, так и против нее.

Polymarket — одна из крупнейших криптовалютных платформ прогнозов, где пользователи делают ставки на политические события, выборы и международные процессы.