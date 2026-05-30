Пентагон не исключает возможности вывода войск с некоторых американских баз на Ближнем Востоке, пострадавших во время войны против Ирана.

Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет во время общения с журналистами в американском посольстве в Сингапуре.

Хегсет отметил, что окончательное решение будет принимать Дональд Трамп в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

По словам Хегсета, Вашингтон положительно оценивает партнерские отношения со странами региона, однако будущие шаги будут зависеть от итогов переговоров и общей обстановки.

Министр подчеркнул, что американские военные продолжают оставаться на позициях и готовы при необходимости вновь приступить к операциям.

Хегсет также выразил уверенность, что Иран в ходе переговоров с США откажется от своих ядерных амбиций, а возможное соглашение будет соответствовать интересам американской стороны.