Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О предоставлении Государственных премий Азербайджанской Республики в области науки и культуры за 2026 год».

Согласно документу, государственные премии присуждаются следующим лицам:

В сфере науки

Асеф Гаджи оглу Гаджиев — за книгу «Многомерный регрессионный анализ и искусственный интеллект»;

Тарих Мейрут оглу Достиев — за фундаментальные научные результаты, полученные на основе археологических раскопок, проведенных на средневековых городищах Гянджи и Шамкира.

В сфере культуры

Эльдар Гидаят оглу Микаилзаде — за серии «Азербайджанский ковер — танец узелков», «Хамсе» и триптих «Небесные религии».