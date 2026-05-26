Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О предоставлении Государственных премий Азербайджанской Республики в области науки и культуры за 2026 год».
Согласно документу, государственные премии присуждаются следующим лицам:
В сфере науки
Асеф Гаджи оглу Гаджиев — за книгу «Многомерный регрессионный анализ и искусственный интеллект»;
Тарих Мейрут оглу Достиев — за фундаментальные научные результаты, полученные на основе археологических раскопок, проведенных на средневековых городищах Гянджи и Шамкира.
В сфере культуры
Эльдар Гидаят оглу Микаилзаде — за серии «Азербайджанский ковер — танец узелков», «Хамсе» и триптих «Небесные религии».