Новые стратегические соглашения между Грузией и Азербайджаном в области транзита и импорта создают долгосрочные возможности для развития инвесторов, заявил Левана Вепхвадзе, исполнительный директор Грузинской бизнес-ассоциации, передают СМИ.

В программе «Деловой партнер» Вепхвадзе также затронул вопрос электроэнергетики и отметил, что Грузия станет транзитной страной в Европе, в том числе и для азербайджанской электроэнергии.

«Когда вы становитесь участником крупной цепочки поставок, часть вашей энергетической безопасности должна быть надежно обеспечена. В современном мире энергетическая независимость — это такой термин, что небольшим странам, вероятно, довольно сложно его произносить — трудно работать в замкнутой системе.

Азербайджан считает Грузию очень стабильным и долгосрочным партнером в вопросах транзита. Наша стратегическая позиция заключается в поддержании заявленного 20-летнего долгосрочного партнерства и стабильности», — говорит Вепхвадзе.

Отметим, что 18 мая 2026 года между Азербайджаном и Грузией были подписаны новые стратегические соглашения, предусматривающие 20-летнее сотрудничество между двумя странами.