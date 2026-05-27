Специальный представитель МИД Южной Кореи по Ближнему Востоку Ли Кён Чхуль заявил, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежная международная площадка для проведения мероприятий глобального уровня, успешно организовав COP29 и WUF13.

Выступая на мероприятии в Сеуле по случаю Дня независимости Азербайджана, дипломат выразил уверенность, что предстоящий саммит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Баку, также будет организован на высоком уровне.

Ли Кён Чхуль подчеркнул, что Азербайджан остается дружественным партнером Южной Кореи на международной арене, и поблагодарил Баку за содействие в эвакуации южнокорейских граждан во время кризиса на Ближнем Востоке.

Он также высоко оценил гуманитарное сотрудничество между двумя странами, отметив значение издания первых учебников азербайджанского языка в Корее и перевода эпоса Китаби-Деде Горгуд на корейский язык для укрепления взаимопонимания между народами.