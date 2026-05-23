Два года назад, в апреле 2024 года, Азербайджан без единого выстрела вернул под свой полный суверенитет четыре села Газахского района — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Это событие стало одним из самых ярких примеров дипломатического успеха Баку в постконфликтный период и важным шагом на пути к восстановлению территориальной целостности страны.

Истоки проблемы

После распада Советского Союза и начала карабахской войны в начале 1990-х годов вооружённый конфликт вышел далеко за пределы Карабаха. В условиях хаоса и ослабления государственной власти армянские вооружённые формирования в 1992–1993 годах захватили ряд приграничных азербайджанских территорий, включая указанные четыре села Газахского района.

Важно подчеркнуть: эти населённые пункты никогда не имели армянского населения, не относились к теме вокруг Карабаха и к территории этого региона. Тем не менее они были оккупированы и использовались как плацдармы для контроля над прилегающими азербайджанскими землями и создания постоянной угрозы для жителей района. Более 30 лет эти сёла оставались символом несправедливости — оккупированные территории, которые даже не являлись предметом первоначального этнического конфликта.

Вторая карабахская война 2020 года и подписание трёхстороннего заявления от 10 ноября кардинально изменили военно-политическую ситуацию на Южном Кавказе. Азербайджан восстановил контроль над значительной частью своих территорий, а в последующие годы начал процесс делимитации и демаркации государственной границы с Арменией.

Четыре газахских села, хотя и не входили напрямую в повестку 2020 года, оставались открытым вопросом. В ходе переговоров 2022–2024 годов, опираясь на советские топографические карты и принципы международного права, стороны пришли к пониманию, что эти территории безусловно принадлежат Азербайджану.

В апреле 2024 года произошло то, чего многие не ожидали увидеть после десятилетий вражды: армянские военные и жители покинули села по согласованному графику. Азербайджанские подразделения вошли на территорию без сопротивления и единого выстрела. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это событие «торжеством дипломатии и справедливости» — и с этим трудно поспорить.

Азербайджан вернул не просто четыре села, а устранил «дыру» в собственной карте, восстановив территориальную целостность в этом секторе границы. Это стало логичным продолжением возвращения Агдама, Физули, Джебраила и других районов — только на этот раз исключительно мирным путём.

Возвращение Баганис Айрыма, Ашагы Аскипары, Хейрымлы и Гызылгаджилы имеет не только практическое, но и мощное символическое значение. Оно демонстрирует, что даже самые сложные вопросы армяно-азербайджанских отношений могут решаться через переговоры, взаимное признание международно признанных границ и политическую волю.

Шаг за шагом, через делимитацию границы и выполнение взаимных обязательств, регион имеет шанс оставить позади эпоху противостояния.

Конечно, для полноценного мира требуются дальнейшие шаги. В частности, приведение конституции Армении в соответствие с реальностью и отказ от территориальных претензий к Азербайджану. Однако практика последних лет убедительно показывает: Азербайджан последовательно и терпеливо добивается реализации своих законных требований — как на поле боя, так и за столом переговоров.

Сегодня, два года спустя, четыре газахских села снова находятся под азербайджанским флагом. Они перестали быть рубежом противостояния и превратились в символ того, что справедливость, даже после долгого ожидания, всё же торжествует.