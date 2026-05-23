Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф заявил, что Тегеран не пойдёт на компромиссы в ключевых вопросах и не намерен уступать в вопросах прав и интересов страны. Об этом сообщает AFP.

По его словам, вооружённые силы Ирана восстановили свой потенциал в период перемирия, а возможное возобновление военного давления со стороны США приведёт к «ещё более тяжёлым последствиям».

Заявление прозвучало на встрече Галибафа с командующим армией Пакистана Асимом Муниром, который находится в Тегеране в рамках дипломатических усилий по снижению напряжённости.