Федерация зимних видов спорта Азербайджана оформила спортивное гражданство российскому фигуристу Александру Плющенко, сообщает Report.

В организации уточнили, что процесс возможного выступления 13-летнего спортсмена за Азербайджан продолжается и находится на стадии согласования. При этом отмечается, что со стороны Федерации фигурного катания России официального разрешения, необходимого для смены спортивной принадлежности, пока не поступало.

В Федерации зимних видов спорта подчеркнули, что после получения всех необходимых подтверждений общественность будет проинформирована о дальнейших шагах и решениях по данному вопросу.

Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Юный фигурист выступает в ледовых шоу вместе с отцом и с 2017 года тренируется в академии «Ангелы Плющенко».