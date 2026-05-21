Вильнюсский окружной суд признал бывшего главнокомандующего армией Литвы Вальдемарас Рупшис виновным в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и подделке документов.

Суд назначил ему штраф в 20 тыс. евро и запретил занимать государственные должности сроком на пять лет. Аналогичный запрет и штраф в 15 тыс. евро получил второй фигурант дела — Шарунас Раткус.

По данным суда, Рупшис незаконно оплатил установку зубных имплантов за счет армии — выяснилось, что потеря зубов не была связана со службой.