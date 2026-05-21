Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в «Дне почётных наблюдателей» совместных боевых учений Efes-2026, проходящих в районе Сеферихисар города Измир.

Как сообщает офис президента Турции, в учениях, проводимых при участии Министерства национальной обороны, Генерального штаба, командования Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных сил Турции, Главного командования жандармерии, Береговой охраны, а также министерств, государственных учреждений и НПО, участвует большое число высокопоставленных военных и представителей.

Кроме того, в манёврах задействованы военные из более чем 50 стран, включая Азербайджан, Германию, США, Албанию, Болгарию, Бахрейн, Бангладеш, ОАЭ, Великобританию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Чехию, Францию, Гвинею, Грузию, Хорватию, Нидерланды, Швецию, Италию, Японию, Канаду, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Северную Македонию, Латвию, Литву, Ливию, Венгрию, Малайзию, Египет, Монголию, Нигер, Узбекистан, Пакистан, Польшу, Португалию, Румынию, Руанду, Сенегал, Словению, Сомали, Сирию, Танзанию, Тунис, Уганду, Вьетнам, Замбию и Зимбабве.