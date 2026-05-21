В воздушное пространство Латвии залетел как минимум один беспилотник, сообщили Национальные вооруженные силы (NBS) страны. Это происходит третий день подряд.

Изначально латвийская армия около 11 утра сообщила о возможной угрозе в воздушном пространстве в Лудзенском, Краславском, Резекненском и Аугшдаугавском краях. Это районы на границе с Россией и Беларусью.

В Лудзенском, Резекненском и Краславском краях приостановлено движение поездов, пишет Delfi со ссылкой на оператора латвийской железной дороги AS Pasažieru vilciens.