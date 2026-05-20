Создание Зангезурского коридора и развитие транспортной инфраструктуры позволят увеличить объем грузоперевозок через Азербайджан примерно на 50 млн тонн в год, заявил спецпредставитель президента республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев в рамках WUF13 в Баку.

«Реализация Зангезурского коридора создаст в регионе кольцевую железнодорожную сеть и увеличит годовую пропускную способность грузоперевозок Азербайджана примерно на 50 млн тонн», – сказал Гаджиев.

Он отметил, что транспортные проекты играют ключевую роль в экономической трансформации освобожденных территорий. Параллельно, продолжил спецпредставитель президента Азербайджана, в регионе создается масштабная энергетическая база, основанная на возобновляемых источниках энергии.

Как сообщил Гаджиев, в Джебраиле ведется строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт, а также реализуется еще один проект на 100 МВт. Кроме того, в регионе уже работают пять гидроэлектростанций общей мощностью около 45 МВт.

По словам спецпредставителя президента, развитие энергетики позволит не только покрыть внутренние потребности, но и создать экспортный потенциал.

Он добавил, что восстановление освобожденных территорий также предусматривает развитие сельского хозяйства, логистики, туризма и горнодобывающей отрасли. Кроме того, международный аэропорт в Зангилане уже расширяет логистические возможности региона и привлекает внимание инвесторов, добавил он.