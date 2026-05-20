В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» рассказали подробности о поезде, который будет курсировать по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

На маршруте Баку–Тбилиси–Баку будут курсировать современные спальные вагоны производства швейцарской компании Stadler Rail Group, — сказал начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджев, передает АПА.

«В новых вагонах Stadler предусмотрен ряд удобств для пассажиров. Двери купе работают по карточной системе. Купе оснащены индивидуально регулируемой системой температуры и освещения, дверями с карточным управлением, кнопкой связи с проводником и шумоизоляцией. В каждом купе имеются сейф для личных вещей с карточной системой, электрические розетки, интернет, TV-монитор с контентом на четырех языках, пульт управления и места для наушников. Пассажирам также предоставляются чистое постельное белье и дорожный набор, душевая кабина, мультимедийные и интернет-услуги», — отметил он.

На территории Азербайджана поезд будет останавливаться на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк Кесик. На территории Грузии поезд будет останавливаться на станции Гардабани и на Тбилисском железнодорожном вокзале.

В общее время поездки включены также пограничные и таможенные процедуры. На азербайджанской границе предусмотрена остановка продолжительностью 1 час, на грузинской — еще 1 час.

По словам А.Фараджева, еще одним фактором, влияющим на общую продолжительность поездки, является техническое состояние железнодорожной инфраструктуры и ограничения скорости на территории Грузии:

«В Грузии средняя скорость поезда составит примерно 50 км/ч. Относительно низкая скорость на участке Гардабани–Тбилиси связана именно с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры на данном участке. Поезда будут преодолевать расстояние в 498 километров от Баку до станции Бёюк Кесик за 6 часов 10 минут, а благодаря обновленной железнодорожной инфраструктуре на территории Азербайджана смогут двигаться со средней скоростью около 100 км/ч».

Согласно подписанному соглашению, пограничный и таможенный контроль на территории Азербайджана будет проводиться на станции Бёюк Кесик непосредственно в поезде, без высадки пассажиров. Для этого предусмотрена остановка продолжительностью 60 минут.

На территории Грузии аналогичные пограничные и таможенные проверки будут проводиться на станции Гардабани, где также запланирована 60-минутная остановка.