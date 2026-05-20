Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир вступили в публичную перепалку в соцсети X после публикации видео с пропалестинскими активистами флотилии «Сумуд», доставленными на израильскую территорию после перехвата их судов в море.

«Вы сознательно причинили вред нашему государству этим позорным поступком – и не в первый раз. Вы свели на нет огромные, профессиональные и успешные усилия, приложенные многими людьми – от солдат Армии обороны Израиля до сотрудников министерства иностранных дел и многих других», – написал Саар на своей странице в соцсети X.

Он указал, что Бен-Гвир не является «лицом Израиля».

В свою очередь министр национальной безопасности отверг критику израильского дипломата. По его словам, в правительстве страны есть те, кто до сих пор «не понял, как вести себя по отношению к сторонникам терроризма».

«Ожидается, что министр иностранных дел Израиля поймет, что Израиль перестал быть покорным. Любой, кто приезжает на нашу территорию, чтобы поддерживать терроризм и отождествлять себя с ХАМАС, получит пощечину, и мы не подставим ему другую щеку», – парировал он в соцсети X.

Ранее Бен-Гвир опубликовал на своей странице в X видео, на котором запечатлены сцены обращения с активистами флотилии «Сумуд». По данным израильского МИД, суда флотилии, направлявшейся к берегам сектора Газа, были перехвачены в открытом море 19 мая, после чего в Израиль доставили 430 человек. На кадрах видно, как задержанных ставят на колени с завязанными руками и опущенными головами. Под надзором вооруженных пограничников их заставляют слушать гимн Израиля.