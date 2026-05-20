Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 20 мая принял делегацию во главе с политическим директором Европейской службы внешних действий ЕС и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Олафом Скугом. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, вопросы региональной безопасности, постконфликтную ситуацию и процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

На встрече была отмечена важность развития политического диалога и сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Речь, в частности, шла о перспективах партнерства в сферах энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности и зеленой энергетики. Собеседники также высоко оценили вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Евросоюза. Отдельно обсуждались проекты в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности и экспорта электроэнергии. Кроме того, стороны затронули вопросы расширения транспортно-коммуникационного потенциала региона, включая развитие действующих маршрутов и создание новых направлений.

Отдельное внимание было уделено переговорам между Азербайджаном и ЕС по новому двустороннему соглашению и документу «Приоритеты партнерства», а также усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Скугу представили информацию о восстановительных работах на освобожденных территориях и минной угрозе. В свою очередь, представитель ЕС поделился впечатлениями от поездки в регион.