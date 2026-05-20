Москва и Пекин серьезно озабочены накоплением Японией чувствительных ядерных материалов при отсутствии достоверных подтверждений их гражданского назначения, призывают Токио придерживаться международных обязательств.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятом по итогам саммита.

«Стороны серьезно озабочены ведущимся Японией на протяжении длительного времени масштабным накоплением чувствительных ядерных материалов в отсутствие достоверных подтверждений их гражданского назначения», — говорится в заявлении.

Москва и Пекин также призвали Токио строго придерживаться международных обязательств и обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности в ядерной сфере.