Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров провели неформальную беседу за чаем в узком составе.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны планировали обсудить Украину, конфликт вокруг Ирана, отношения с Дональдом Трампом, а также ключевые международные вопросы и двустороннее сотрудничество.

Чаепития Путина и Си во время визитов в Китай уже стали традицией. На нынешнюю встречу были приглашены лишь по четыре члена делегации с каждой стороны.

Между тем эксперты отмечают, что по итогам переговоров Пекин, как и ранее в диалоге с Трампом, сохраняет дистанцию с партнером. В частности, по проекту «Сила Сибири-2» стороны сообщили лишь о «понимании», а итоговый многостраничный документ не содержит принципиально новых договоренностей.