Италия вызвала посла Израиля после публикации видео с задержанными участниками «флотилии помощи» Газе.

Скандал разгорелся после того, как министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал кадры, где он насмехается над активистами, стоящими на коленях со связанными руками.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни потребовали извинений от израильской стороны, назвав произошедшее «неприемлемым обращением» и «неуважением» к позиции Рима.

Власти Италии подчеркнули, что среди задержанных были итальянские граждане, и заявили, что ожидают официальных разъяснений от Израиля.