Мы периодически пишем о недостатках системы образования в Азербайджане, и не потому, что во всех других сферах все гладко и в ажуре, а потому, что дети – это самая уязвимая категория населения. Поэтому все, что касается положения детей, должно быть тщательно продумано. Но, как назло, именно система образования в стране находится в упадническом состоянии. Давайте посмотрим правде в глаза и начнем называть вещи своими именами, чтобы понять, насколько серьезна ситуация, в которой мы сегодня оказались.

Minval неоднократно писал о некачественных учебниках, отсутствии уроков физкультуры в младших классах, бесконечных поборах, слабом обеспечении безопасности в школах, включая агрессию, участившуюся поножовщину, детский буллинг (травлю) и суициды.

Сегодня мы хотим обратить внимание Министерства образования и науки страны, а также общественности еще на одну мину замедленного действия – последствия влияния социальных сетей на детей, их поведение в школах, отсутствие школьных психологов или их бездействие и реакцию педагогического состава на различные проявления школьников. И, к сожалению, их не всегда можно назвать адекватными.

Во-первых, мы должны перестать сравнивать себя и наших детей словами: «В наше детство мы себя так не вели, в наше время было уважение к старшим». И, как нам кажется, школьные учителя должны понимать это как никто другой, потому что в их задачи входит не просто преподавать, а объяснять урок с учетом особенностей детской психологии.

Мы росли в условиях дозированной информации и отсутствия социальных сетей, что в разы снижало пагубное влияние и риски вредных привычек для несовершеннолетних. У нас не было мобильных телефонов и гаджетов, расширяющих доступ к информации, в том числе к негативной. Были идеология, которая объединяла детей, качественное образование, бесплатные стадионы, так называемые кружки вышивания и ТЮЗ, наконец. В школах не было школьных психологов, но в этом и не было необходимости. Педагоги прекрасно справлялись с причудами трудных подростков. И что самое главное – не гнобили и не организовывали травлю ребенка. А если такое и происходило, то крайне редко.

Сегодня же подобное происходит сплошь и рядом: вместо того, чтобы спокойно поговорить с оступившимся подростком, который взял за правило негативное поведение взрослых, сегодня в азербайджанских школах устраивают травлю детей. Причем часто это делают сами учителя: позорят детей на всю школу, угрожая отчислением. Им все равно, что завтра выкинет этот ребенок, главное, чтобы сегодня не была запятнана репутация «Школы святого Януария», в которой они работают.

Именно такой «воспитательный» подход наблюдается в последние дни в школах. И такое повторяется всякий раз, когда какой-то школьник не оправдывает их ожидания. К примеру, недавно в одной из школ учителя затравили школьницу, которая имела глупость влюбиться в старшеклассника вместо того чтобы грызть гранит науки. Вы представить себе не можете, какой вой поднялся в школе «святых», вплоть до того, что поставили вопрос об ее исключении, ибо не вынести им позорного пятна на мантии.

Хорошо, если эта девочка найдет понимание и поддержку дома, потому что в этом случае удастся избежать нежелательных последствий травли. В противном случае ребенок будет загнан в тупик, и тогда трагедии не избежать.

И кстати, в той же школе пятиклассник просветил всех одноклассников относительно контента для взрослых, героически загуглив это на уроке информатики. Теперь его ждет не индивидуальная беседа с психологом, а общественное порицание на «Совете старейшин». Ах да, и «всемирная» слава в школьных стенах.

И вообще, родители школьников не дадут соврать, что чуть ли не каждый день их дети рассказывают всякие душещипательные истории, в которых сочувствуешь не учителю, столкнувшемуся с нетипичным поведением подростка или с трудным ребенком, а школьнику, оказавшемуся в сложной для него жизненной ситуации, из которой он пытается найти выход и очень часто действует в пользу неверного решения. Потому что он ребенок!

Вот тут стоит серьезно задуматься над тем, как эффективно организовать работу психологов в школе. Потому что, пока родители находятся на работе, дети предоставлены сами себе. В это время их воспитателями становятся соцсети. И совсем необязательно глупости делают дети из неблагополучных семей. Пора избавляться от такого стереотипного мышления. Нужно прекратить ставить на детях клеймо неуправляемого и вплотную подойти к вопросам воспитания подрастающего поколения, как это делают в развитых странах, осознавая всю серьезность тлетворного влияния социальных сетей. Потому как, сдается нам, именно работа школьного психолога будет как никогда востребована в последующие годы.