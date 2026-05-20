Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «угрозы» России в адрес стран Прибалтики являются неприемлемыми.

«Угроза одному государству-члену — это угроза всему Европейскому союзу», — подчеркнула она, добавив, что ЕС продолжит укреплять безопасность восточного фланга.

Заявление прозвучало после слов постпреда России при ООН Василия Небензи, который утверждал, что Украина якобы может запускать беспилотники с территории стран Балтии. Он также предупредил, что членство в НАТО «не защитит» эти страны от возможного ответа России.