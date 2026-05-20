Порядка 70 тыс. человек смогут ежедневно пользоваться трамваем. Об этом заявил директор по проектам AZCON Holding Турал Мамедов, выступая в павильоне компании, сообщает Minval.

«У нас есть проект запуска трамвая в Баку, о котором недавно было объявлено. Вы, вероятно, слышали, что президент Азербайджана объявил о проекте запуска трамвая, который будет курсировать по пяти различным линиям. Это крайне важно. Он соединит окраины города с центром.

Речь идет о более чем 70 тыс. пассажиров, которые смогут ежедневно пользоваться этим транспортом. Проект имеет огромное значение, и мы уже начали изучать инженерные компании, чтобы пригласить их к участию в тендере на этап проектирования, включая концептуальное проектирование», — сказал Мамедов.