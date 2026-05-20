В Москве зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К середине дня столбики термометров поднялись до отметки плюс 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, предыдущий рекорд для этой даты держался с конца XIX века. Тишковец рассказал, что к 14:00 мск (15:00 по Баку) на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до 30 градусов. Он отметил, что побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет.