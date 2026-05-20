Первая Государственная программа «Великое возвращение» будет завершена к концу этого года, заявил специальный представитель президента Азербайджана по Джабраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев на панельной сессии «Урбицид и его последствия», организованной в рамках WUF13 Центром анализа международных отношений.

«К концу этого года первая программа уже завершается, и предполагается, что на этих территориях будут проживать более 80 тысяч человек. В процессе строительства мы руководствуемся Целями устойчивого развития, являющимися одним из ключевых направлений деятельности Организации Объединённых Наций. В основе генерального плана лежит концепция комфортной жизни, зелёной, чистой среды и современных инноваций», — сказал он (цитата по АПА).

По словам Гаджиева, концепция «умного города» и «умного села» стала одним из ключевых столпов этой трансформации. «Новые населённые пункты проектируются с целью обеспечения эффективного использования ресурсов, энергоэффективности, развитых услуг и более высокого качества жизни для возвращающихся жителей. Эти усилия направлены не только на восстановление утраченного, но и на создание более благополучных, инклюзивных и устойчивых сообществ для будущих поколений», — добавил он.