Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал решение правительства Кира Стармера об ослаблении санкций против России, назвав его предательством Украины. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Боюсь, что сегодня в Кремле будут смеяться над некомпетентностью и глупостью правительства Стармера. Это предательство Украины, и оно никак не поможет британским потребителям», — написал он.

Ранее Великобритания пошла на послабления в отношении санкций против России, разрешив импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.