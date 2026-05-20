Снижение уровня воды в Каспийском море углубляет экологические риски. Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на мероприятии в рамках WUF13 в Баку.

По ее словам, интеграция климатических факторов в городском планировании приобретает все большее значение для городов, которые играют ключевую роль в этой борьбе.

«Снижение уровня Каспийского моря является еще одной сложной проблемой. И все же этот экологический кризис не получил того глобального внимания, в котором он нуждается и которого заслуживает», — сказала она (цитата по Report).