Казахстан в рамках развития международных перевозок и упрощения процедур для перевозчиков внедрил механизм обмена электронными бланками разрешений с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном. Об этом сообщили в Министерстве транспорта страны.

Новая система позволяет полностью отказаться от бумажных бланков и перевести оформление разрешений в цифровой формат через интегрированные базы данных.

Оформить разрешение можно через портал elicense.kz в разделе «Транспорт». Услуга доступна только для автомобилей, зарегистрированных в Казахстане и допущенных к международным перевозкам.

В ведомстве подчеркнули, что ранее уже были оцифрованы разрешения для Китая и Узбекистана, а расширение на новые страны стало следующим шагом цифровизации отрасли.