В соцсетях набирает популярность видео со школьником из Туркестана, который поднял с земли упавший флаг Азербайджана. Поступок старшеклассника вызвал положительную реакцию как в Казахстане, так и в Азербайджане.

Как сообщает Tengri Life, героем видео оказался 11-классник Нурсултан Базарбайулы. По словам школьника, в тот день он возвращался домой и заметил лежащий на дороге флаг.

«Скорее всего, он упал из-за сильного ветра. Я считаю, что государственный флаг — это символ чести, достоинства и уважения к стране и её народу. Поэтому я не мог просто пройти мимо», — рассказал Нурсултан.

Юноша признался, что не ожидал такого отклика в соцсетях, и отметил, что особенно приятно ему было читать слова поддержки и благодарности.

По словам школьника, родители также поддержали его поступок и сказали, что гордятся им.

После распространения этого видео председатели азербайджанского общественного объединения «Карабах» встретились с семьей мальчика, вручили ему благодарственное письмо, памятный подарок, а также книгу, посвящённую истории переселения и жизни азербайджанцев в Казахстане.

Напомним, 15 мая в Туркестане прошел неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).