Совет Федерации одобрил закон, существенно расширяющий полномочия президента России по использованию вооруженных сил за пределами страны, пишет The Moscow Times.

Согласно документу, Владимир Путин сможет применять армию для «защиты граждан РФ» в случае их ареста, удержания или уголовного преследования за рубежом. Речь идет в том числе о решениях международных судов и органов, которые Москва не признает.

Поправки вносятся в законы «О гражданстве» и «Об обороне». В Совфеде заявили, что новая редакция позволяет привлекать вооруженные силы для защиты россиян по решению президента.

The Moscow Times отмечает, что расширение полномочий произошло на фоне предупреждений западных разведок о возможной эскалации со стороны России и рисках конфликта с НАТО.