Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе визита в Турцию обсудил с главой Минобороны страны Яшаром Гюлером вопросы военного сотрудничества, совместные проекты и учения на фоне проходящих многонациональных маневров «EFES-2026». Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно информации, помимо Гасанова, визит в Турцию с целью участия в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в рамках многонациональных учений «EFES-2026» совершают первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба республики Керим Велиев, заместитель главы Минобороны — командующий Военно-воздушными силами Намиг Исламзаде и другие представители ведомства.

Во время визита Гасанов встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, а начальник Генштаба Азербайджана — со своим турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу.

На встречах обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Стороны также отметили важность совместных проектов и проводимых учений.

Ожидается, что руководство Минобороны Азербайджана примет участие в дневном и ночном этапах «Дня высокопоставленного наблюдателя» учений «EFES-2026», в которых задействованы военнослужащие азербайджанской армии и более 10,3 тыс. военных из 50 стран.