Министерство юстиции США запретило Налоговой службе (IRS) проверять налоговые декларации президента США Дональда Трампа и членов его семьи за прошлые годы.

Решение принято в рамках урегулирования иска Трампа к IRS об утечке его налоговых деклараций. Трамп в рамках иска требовал от Налоговой службы 10 миллиардов долларов.

Первоначально Минюст объявил лишь о том, что в рамках урегулирования иска будет создан фонд в 1,8 миллиарда долларов для выплаты компенсаций сторонникам Трампа, которые, как они утверждают, подверглись незаконным преследованиям при предыдущей президентской администрации. Самому Трампу принесут официальные извинения, но не выплатят денежную компенсацию.

Позднее на сайте Минюста появился еще и отдельный документ об урегулировании иска Трампа к IRS, подписанный исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем. В нем говорится, что США отказываются от налоговых претензий к Трампу и «навсегда лишаются права подавать какие-либо иски».