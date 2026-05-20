Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о возможном наступлении России на Киев с территории Беларуси.

По словам президента Украины, на заседании Ставки подробно анализировались данные разведки о возможных наступательных операциях РФ на Черниговско-Киевском направлении. Он сообщил, что Украина готовит ответ «по каждому возможному варианту действий врага» и намерена усилить свои силы на этом участке.

Кроме того, Зеленский поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического давления в отношении Беларуси, которая, по его словам, может быть использована Россией для расширения войны.

Также украинский президент заявил, что Россия якобы готовит новые мобилизационные шаги еще на 100 тыс. человек. При этом он считает, что потенциал для скрытой мобилизации в РФ ограничен, поэтому Москва может прибегнуть к «политическим решениям другого формата», упомянув ситуацию вокруг Приднестровья.

Зеленский также заявил, что у России есть «пять сценариев расширения войны через север Украины», однако подробностей раскрывать не стал.