Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержит любые решения Вашингтона в отношении Ирана.

«С ним полный порядок. Он сделает все, что я ему скажу. Он очень-очень хороший человек», – сказал Трамп в интервью журналистам.

По словам американского лидера, Нетаньяху поддержит любой курс США в отношении Тегерана. Трамп также заявил, что пользуется поддержкой 99% жителей Израиля и мог бы баллотироваться на пост премьер-министра страны. «Так что, возможно, после этого я поеду в Израиль и стану премьер-министром», – подчеркнул он.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор в ночь на 20 мая.