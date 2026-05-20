Совет по координации транспорта принял решение о превращении улиц Алимардана Топчубашова, Льва Толстого, Юсифа Мамедалиева, Расула Рзы и Хагани в пешеходные зоны.

Об этом заявило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что в ближайшие дни начнётся реализация проекта, основанного на международном опыте.

«Напомним, что на этих улицах расположены исторические здания XIX–XX веков, однако в настоящее время они находятся в зоне интенсивного автомобильного движения. Из-за постоянных пробок жители и гости города не могут полноценно знакомиться с историческими памятниками, расположенными в этой части Баку.

Кроме того, из-за узких тротуаров и большого потока пешеходов эти территории уже фактически активно используются людьми, передвигающимися без автомобилей. С учётом этого принято решение полностью освободить данные улицы от автомобильного движения.

После реализации проекта общая протяжённость пешеходных улиц в центре Баку за пределами Ичеришехера значительно увеличится. Это позволит дополнительно развить и расширить пешеходную инфраструктуру центральной части города.

Также будут сформированы два независимых пешеходных маршрута — от сада Хагани и площади Фонтанов до Зимнего парка и Центрального парка.

Парковочные места с пешеходных улиц будут перенесены на прилегающие улицы с сохранением доступности, а также будут созданы дополнительные парковочные зоны. При этом для оперативных и коммунальных служб сохранится возможность въезда на данные улицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в пешеходную зону уже была преобразована улица Ислама Сафарли, которая соединила две крупные пешеходные территории столицы — площадь Фонтанов и Зимний парк.