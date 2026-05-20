Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества D-8 Сохаилом Махмудом, который находится в стране с визитом.

Генеральный секретарь выразил признательность за превосходную организацию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), участником которой он являлся, а также за содержательные дискуссии, прошедшие в рамках этого форума.

В ходе беседы была рассмотрена актуальная повестка взаимодействия между Азербайджаном и организацией D-8, а также обсуждены перспективы дальнейшего углубления связей в политической, экономической, энергетической сферах, а также в области транспорта и логистики.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы региональной и глобальной безопасности, отмечена важность снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке, укрепления режима прекращения огня и обеспечения стабильности.