Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы благодаря России, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Благодаря усилиям России Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы XX века и избавилась от энергетической блокады», – сказал Шойгу на заседании специальной рабочей группы Совбеза РФ.

Он напомнил, что РФ поставляет Армении природный газ и бензин по ценам, которые в три раза ниже рыночных.

При этом, по словам Шойгу, в последнее время Ереван предпринял ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Москвой. В частности, армянская сторона регулярно присоединяется к позиции ЕС на международных площадках.

«Стратегическими партнерами Армении в 2025–2026 годах стал ряд недружественных России государств. Соглашение с ними подразумевает в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения», – отметил он.