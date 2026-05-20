Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко отреагировал на видео с угрозами в его адрес, распространенное представителями пророссийской оппозиции. Ролик, напомним, записали люди в масках и с акцентом армян из Карабаха.

Комментируя видео, Пашинян обрушился на его авторов с жесткими заявлениями.

«Ай, выродки, сорвите свои маски, амбалы! Маски ваши одну за одной сорву и засуну в соответствующее место!

<…> Бежали с войны со скоростью Ferrari. Знаете, почему они в масках? Потому что если снимут — увидим, что это те, кто н*срал в штаны, сбежал и оставил наших солдат одних… Трусы, снимите маски!

Вы наших детей на позициях оставили и сбежали… Твари, предатели! Одного за другим найду, маски сорву и поставлю на колени», — заявил Пашинян.