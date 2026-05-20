Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести аэропортовое перемирие и призвал не ослаблять санкционное давление на Россию. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что это большой прогресс – то, что мы начали развивать нашу собственную украинскую ПВО. Но без помощи партнеров трудно достичь необходимой скорости. Противоракетная оборона – это приоритет номер один», — отметил Зеленский.

По его словам, в этом году власти постараются сосредоточиться на этом и добиться успеха в работе с европейскими партнерами над совместной антибаллистической системой. Кроме того, он сообщил, что Украина ожидает конкретных проектов от конференции в Гданьске.