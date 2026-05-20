Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вспомнил китайскую поговорку.

«Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени», — сказал российский лидер.

Отметим, что Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине утром 20 мая.

Первая часть переговоров прошла в узком составе в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь и продолжалась около полутора часов. Затем делегации продолжили переговоры в расширенном формате, сообщают российские медиа.