Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на максимально быстрое завершение конфликта с Ираном.

Выступая во вторник в Белый дом перед американскими законодателями, Трамп подчеркнул, что, по его оценке, Тегеран заинтересован в деэскалации.

«Мы покончим с этой войной очень быстро. Они очень хотят заключить сделку, они устали», — заявил глава Белого дома.

По его словам, переговорный процесс может завершиться в короткие сроки. «Это произойдет, и произойдет быстро», — добавил он.

Американский лидер также подтвердил неизменную позицию Вашингтона по ядерному вопросу, отметив, что США выступают против появления у Ирана ядерного оружия. При этом он выразил надежду на дипломатическое урегулирование.

«Мы хотим, чтобы всё закончилось быстро и вежливо», — подчеркнул Трамп.