Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на максимально быстрое завершение конфликта с Ираном.
Выступая во вторник в Белый дом перед американскими законодателями, Трамп подчеркнул, что, по его оценке, Тегеран заинтересован в деэскалации.
«Мы покончим с этой войной очень быстро. Они очень хотят заключить сделку, они устали», — заявил глава Белого дома.
По его словам, переговорный процесс может завершиться в короткие сроки. «Это произойдет, и произойдет быстро», — добавил он.
Американский лидер также подтвердил неизменную позицию Вашингтона по ядерному вопросу, отметив, что США выступают против появления у Ирана ядерного оружия. При этом он выразил надежду на дипломатическое урегулирование.
«Мы хотим, чтобы всё закончилось быстро и вежливо», — подчеркнул Трамп.