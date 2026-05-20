США и Израиль в начале конфликта с Ираном рассматривали сценарий смены власти с участием бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, для этого Израиль нанес удар по квартире Ахмадинежада, где он находился под домашним арестом, рассчитывая тем самым способствовать его освобождению. Однако операция провалилась. Политик получил ранения и, по словам источников, утратил интерес к подобному плану.

С тех пор Ахмадинежад не появлялся на публике, его местонахождение остается неизвестным. Соратник Ахмадинеджада подтвердил The New York Times, что тот рассматривал удар по квартире как попытку его освобождения.

Как отмечает издание, эта операция была частью более широкой стратегии Израиля по свержению теократического правительства в Иране. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делали ставку на смену руководства, при этом ряд американских чиновников скептически оценивали возможность возвращения Ахмадинежада к власти.

В Вашингтоне искали «прагматичного» кандидата, способного взять власть в Тегеране, и рассматривали Ахмадинежада как один из вариантов, несмотря на его конфликт с действующим руководством страны и ограничения на участие в политике.